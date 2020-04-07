Ярославский МФЦ расширил перечень услуг
МФЦ расширяет перечень социально-значимых услуг, которые будут предоставляться населению. Теперь сюда войдут услуги Росреестра, МВД и те, что направлены на социальную поддержку населения.
Правда, получить их в нынешних условиях можно только по предварительной записи. Чтобы записаться нужно позвонить по телефону 8(4852)49-09-09 или записаться на портале mfc76.ru, в мобильном приложении «Мои документы онлайн».
В помещениях МФЦ тщательно обрабатываются дезинфицирующими средствами все дверные ручки и другие поверхности. Сотрудники работают в перчатках и масках, сделаны разметки для соблюдения социальной дистанции между посетителями. Кстати, они не только допускаются в МФЦ исключительно по записи, но и без сопровождающих.
ИСТОЧНИК KP.RU