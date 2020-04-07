Ярославский МФЦ расширил перечень услуг

7 Апр 2020 2020-04-07T12:12:33+03:00

Но все они будут предоставляться только по предварительной записи

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МФЦ расширяет перечень социально-значимых услуг, которые будут предоставляться населению. Теперь сюда войдут услуги Росреестра, МВД и те, что направлены на социальную поддержку населения.

Правда, получить их в нынешних условиях можно только по предварительной записи. Чтобы записаться нужно позвонить по телефону 8(4852)49-09-09 или записаться на портале mfc76.ru, в мобильном приложении «Мои документы онлайн».

В помещениях МФЦ тщательно обрабатываются дезинфицирующими средствами все дверные ручки и другие поверхности. Сотрудники работают в перчатках и масках, сделаны разметки для соблюдения социальной дистанции между посетителями. Кстати, они не только допускаются в МФЦ исключительно по записи, но и без сопровождающих.

ИСТОЧНИК KP.RU