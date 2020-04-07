Жительница Ярославской области стала жертвой мошенницы из соседнего региона

7 Апр 2020 2020-04-07T11:32:26+03:00

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25-летняя жительница Сергиево-Посадского района обвиняется в краже.

По версии следствия, обвиняемая, находясь в Переславле-Залесском, подвидом соцработника проникла в квартиру 90-летней пенсионерки. Девушке быстро удалось втереться в доверие к пожилой женщине. Мошенница попросила попить и, пока хозяйка ходила на кухню за водой, украла из шкафа 12 тысяч рублей. Когда пропажа обнаружилась, на помощь потерпевшей пришли соседи, они вызвали полицию.

- Дело передано в суд. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU