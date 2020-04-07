Жительница Ярославской области стала жертвой мошенницы из соседнего региона
25-летняя жительница Сергиево-Посадского района обвиняется в краже.
По версии следствия, обвиняемая, находясь в Переславле-Залесском, подвидом соцработника проникла в квартиру 90-летней пенсионерки. Девушке быстро удалось втереться в доверие к пожилой женщине. Мошенница попросила попить и, пока хозяйка ходила на кухню за водой, украла из шкафа 12 тысяч рублей. Когда пропажа обнаружилась, на помощь потерпевшей пришли соседи, они вызвали полицию.
- Дело передано в суд. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU