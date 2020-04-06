2020-04-06T18:51:57+03:00
Общество

В Подмосковье мужчина 15 минут пытался реанимировать сына, пока ехала «скорая»

Врач неотложки по телефону объяснял отцу ребенка что необходимо делать
Полина ЗАЙЦЕВА
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По факту смерти ребенка началась проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.По факту смерти ребенка началась проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В подмосковном поселке Лесной Городок 3утром 4 апреля случилась трагедия. Умер двухлетний мальчик, который во время завтрака подавился курагой. После того, как ребенок поперхнулся, его отец сразу же позвонил в скорую помощь. Пока карета медиков мчалась на вызов, один из врачей по телефону объяснял родителю мальчика что необходимо предпринять для срочного реанимирования.

Спустя 15 минут медики приехали в квартиру и продолжили реанимировать ребенка. Однако помочь ему не удалось, малыш скончался. Оказалось, что кусочек кураги попал ребенку в разветвление бронхов, в связи с чем спасти его не представлялось возможным, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По факту смерти ребенка началась проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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