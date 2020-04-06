В Ярославле осудят 26-летнего парня, который уклонялся от службы в армии
Молодой человек не имел официальных причин для освобождения
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В Ярославле состоится суд над 26-летним жителем Кировского района Ярославля, который обвиняется в уклонении от прохождения службы в армии. Уточняется, что молодой человек не имел официальных причин для освобождения.
- Подозреваемый умышленно не явился в территориальный отдел военного комиссариата, уклоняясь от прохождения военной службы, - уточнили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.
В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательной базы.
ИСТОЧНИК KP.RU