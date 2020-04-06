В Ярославле осудят 26-летнего парня, который уклонялся от службы в армии

6 Апр 2020 2020-04-06T17:07:03+03:00

Молодой человек не имел официальных причин для освобождения

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В Ярославле состоится суд над 26-летним жителем Кировского района Ярославля, который обвиняется в уклонении от прохождения службы в армии. Уточняется, что молодой человек не имел официальных причин для освобождения.

- Подозреваемый умышленно не явился в территориальный отдел военного комиссариата, уклоняясь от прохождения военной службы, - уточнили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU