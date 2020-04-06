Ярэнерго усиливает контроль за электроснабжением социально значимых объектов

6 Апр 2020 2020-04-06T16:05:44+03:00

Следят и за состоянием здоровья сотрудников, которые остаются на дежурстве для обеспечения надежного электроснабжение регионов

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Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» провели анализ надежности схем электроснабжения, проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников системы электроснабжения (РИСЭ). С целью снижения рисков отключения потребителей приостановлены все виды работ на действующем оборудовании электросетевых объектов. Производиться будут только аварийно-восстановительные работы.

Отдельное внимание уделено вопросу бесперебойного обеспечения электроэнергией важнейших инфраструктурных и социальных учреждений региона. За электроснабжением подобных организаций, среди которых 70 медучреждений, требующих бесперебойного питания, 21 объект по предоставлению государственных и муниципальных услуг, 240 объектов обеспечения населения сотовой связью и доступа к сети Интернет, 20 центров онлайн услуг и Сall-центров - установлен особый контроль.

По распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина с 30 марта для профилактики распространения вирусной инфекции в стране объявлены нерабочие дня. Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский в своем обращении к коллективу компании подчеркнул, что для группы «Россети» здоровье сотрудников, их родных и близких всегда были и остаются в приоритете. Сейчас усилен контроль состояния здоровья сотрудников, которые остаются на дежурстве для обеспечения надежного электроснабжение регионов.

Также в указанный период офисы обслуживания потребителей не осуществляют очный прием граждан. Вопросы, связанные с электроснабжением, потребители могут решить в удаленном формате при помощи онлайн-сервисов: Подать заявку на услуги можно в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте компании https и на портале "ТП.РФ", а еще в мобильном приложении Россети.

Узнать о причинах отсутствия электроэнергии и планируемых сроках восстановления электроснабжения можно на сайте компании в разделах «Информация об отключении» (сообщить об отключениях) и «Спецпроекты», (баннер «Передача сообщений об отключениях электроэнергии), либо через приложение Viber, направив текстовое сообщение на номер +7 (915) 38-000-38. Также можно обращаться на портал ПАО "Россети" "Светлая страна". Для круглосуточной связи с потребителями работает прямая линия «Россети Центр» — единый многоканальный телефон 8-800-5050-115 (звонок бесплатный).