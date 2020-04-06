Житель Ярославской области, побоявшись остаться без машины, оплатил 129 штрафов ГИБДД
Злостный нарушитель ПДД оплатил задолженность по штрафам, когда понял, что может остаться без машины.
Житель Тутаевского района накопил 129 штрафов за превышение скорости на сумму 126 тысяч рублей. Оплачивать их мужчина не спешил. Судебные приставы возбудили исполнительное производство и предупредили должника об ответственности. Реакции не последовало, штрафы так и оставались неоплаченными. Тогда приставы арестовали автомобиль, принадлежащий неплательщику.
- Не желая, чтобы машину продали, мужчина нашел деньги и погасил задолженность в полном объеме. Арест с имущества сняли, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU