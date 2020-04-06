Школьники ярославской области начали учиться в дистанционной форме

6 Апр 2020 2020-04-06T15:34:03+03:00

Почти 80% учеников имеют для этого достаточные технические условия

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Школьники Ярославской области приступили к дистанционному обучению. По данным мониторинга, почти 80% учеников имеют достаточные технические условия для обучения онлайн. Уточняется, что каждая школа самостоятельно выбирает форму дистанционных занятий.

- Если у школьника отсутствует личное техническое средство или нет условий для онлайн-общения, то в дистанционном обучении используются SMS-сообщения, переписка в Viber и электронной почте, телефон, региональный интернет-дневник, печатные учебники и рабочие тетради, - прокомментировали в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Каждое образовательное учреждение в обязательном порядке информирует родителей о процессе на своем сайте

ИСТОЧНИК KP.RU