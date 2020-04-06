2020-04-06T15:07:46+03:00
Общество

В Рыбинске открыли первую дежурную группу в детском саду

Она работает на базе детского сада №10
Светлана Крутикова
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Чтобы получить место в дежурной группе, родителям необходимо обратиться к заведующему детским садомЧтобы получить место в дежурной группе, родителям необходимо обратиться к заведующему детским садомФото: Евгения ГУСЕВА
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Первую дежурную группу открыли на базе детского сада №10, который находится на улице Герцена. Родителей в учреждение не пускают. Детей принимают на улице.

По рекомендациям областного департамента образования в дежурную группу могут принять до 12 дошкольников. С детьми работают воспитатель и младший воспитатель. В группе соблюдаются все требования Роспотребнадзора и правила безопасности.

- Поскольку дежурную группу могут посещать дети из разных садов и педагоги не знают родителей в лицо, принимать и отдавать дошкольников будут только при наличии документа, удостоверяющего личность родителя, и свидетельства о рождении ребенка, - пояснила начальник отдела дошкольного образования департамента образования администрации Рыбинска Жанна Монахова.

Чтобы получить место в дежурной группе, родителям необходимо обратиться к заведующему детским садом. Если заявок будет много, примут решение об открытии дополнительных групп в других садах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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