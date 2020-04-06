17 рыбинских предприятий будут изготавливать маски на заказ

6 Апр 2020 2020-04-06T14:05:27+03:00

Так как изделие не требует сертификации, продавать его можно в любом магазине

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В Рыбинске составили список предприятий, готовых принимать заказы по пошиву гигиенических масок. Продавать маски можно в любой торговой точке, где сейчас реализуются товары первой необходимости – эти изделия не требуют сертификации.

Гигиенические маски, по рекомендациям Минпромторга, могут быть сделаны из марли, бязи, комбинации марля-фланель-марля или нетканого материала. Их можно стирать и использовать повторно.

На данный момент заказы на пошив изделий принимают 17 рыбинских предприятий:

- ООО «Сиб», ООО «Швейные линии» - Солодимов Даниил Сергеевич, тел. 8 930 101 91 01

- компания «Эхтрал» - Манежнов Сергей Владимирович, тел. 8 915 990 29 69

- ИП Васильева Светлана Владимировна, тел. 8 905 637 87 61

- ИП Кузнецова Ольга Николаевна, тел. 8 910 820 08 69

- ИП Демченко Наталья Геннадьевна, тел. 8 980 747 30 90

- ИП Платонова Анна Владимировна, тел. 8 905 632 39 39

- ИП Носкова Нина Васильевна, тел. 8 910 965 53 95

- ИП Медведева Татьяна Владимировна, тел. 8 905 635 15 41 email: medvedevataniana@yandex.ru

- ИП Опарина Елена Николаевна, тел. 8 910 827 82 20

- ИП Захарова Мария Николаевна, тел. 8 960 536 98 20

- ИП Голюкова Ольга Валентиновна, тел. 8 910 972 48 69

- ИП Алексеев Михаил Владимирович, тел. 8 960 545 12 12

- ИП Петрушова Елена Валентиновна, тел. 8 915 964 06 08, e-mail: e.v.petrushova@yandex.ru

- ИП Михеева Ольга Николаевна, тел. 8 920 110 45 31, e-mail: Olga091269@mail.ru

- ИП Киселева Татьяна Сергеевна, тел. 8 920 108 10 18

- ООО «МСГрупп», тел. 8 930 126 50 35

- Швейное предприятие «ООО АР-Текстиль» - Черняк Анжела Игоревна, тел. 8 905 139 23 74.

ИСТОЧНИК KP.RU