Жительница Ярославля скрыла имущество стоимостью три миллиона, чтобы не платить долг

6 Апр 2020 2020-04-06T13:56:23+03:00

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

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В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летней жительницы города, которая обвиняется в сокрытии имущества, за счет продажи которого должен быть погашен долг.

- В декабре 2017 года у строительной фирмы, которую возглавляла обвиняемая, образовался долг по уплате налогов, сборов и страховых взносов, - добавили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области. - Обвиняемая, зная о наличии долга, а также о принятых в отношении нее мерах, не желая нести расходы по уплате налогов, скрыла имущество фирмы общей стоимостью более трех миллионов рублей.

Следователями собрана достаточная доказательная база, уголовное дело передано в суд. Обвиняемая находится по подпиской о невыезде. Сумма долга выплачена, причиненный ущерб полностью погашен.

ИСТОЧНИК KP.RU