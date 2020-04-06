«Вирус добра»: в Ярославле помогают детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T13:15:25+03:00

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В Ярославской области организована акция «Вирус добра». Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Ярославской области решили собрать продукты питания для детей, которые из-за пандемии вместе с семьями попали в сложную жизненную ситуацию.

Помочь нуждающимся откликнулись предприниматели и обычные ярославцы. Также акцию поддержали Ярославское Областное Отделение Общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский Фонд милосердия и здоровья ", Общественный совет при УМВД России по Ярославской области и поисково-спасательный отряд «ЯрСпас».

Если ваши дети нуждаются в такой помощи или вы хотите участвовать в оказании помощи – обращайтесь по телефону оперативного штаба: +7 (4852) 33-35-01

ИСТОЧНИК KP.RU