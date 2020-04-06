Длинные выходные. Кто и как может получить кредитные каникулы

6 Апр 2020 2020-04-06T12:27:01+03:00

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Выходные у многих ярославцев продлятся до 30 апреля, но это вовсе не означает, что очередной платеж по кредиту переносится на более поздний срок. Несмотря на нерабочие дни, обязательства по финансовым сделкам должны исполняться точно в срок, который указан в договоре. Но есть один нюанс.

- Кредиторы, будут учитывать фактическую ситуация конкретного должника. В частности – есть ли у него возможности дистанционного обслуживания, а также режим ограничительных мер в соответствующем субъекте страны, который может повлиять на возможность клиента посетить офис для своевременного платежа. Если у клиента нет возможности заплатить вовремя, то банкам рекомендуется не начислять пени, штрафы, повышенные проценты и прочее, что предусмотрено договором, - сообщает пресс-служба Банка России.

Кроме того, если доходы заемщика существенно снизились из-за ситуации с коронавирусом, что он может воспользоваться правом на кредитные каникулы. Это можно сделать, если доход за последний месяц снизился более, чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Каникулы предоставляются на шесть месяцев. Чтобы их получить, нужно обратиться в банк, а документы предоставить в течение 90 дней. При этом следует помнить, что кредитные каникулы – это не прощение долга, а лишь отсрочка платежа, во время которой также начисляются проценты, которые заемщику придется выплатить позднее.

Кроме того, если при проверке документов обнаружится, что заемщик не соответствует установленным критериям, отсрочку отменят и придется возмещать и пропущенные платежи, и неустойку.

ИСТОЧНИК KP.RU