2020-04-06T12:27:01+03:00
Общество

Длинные выходные. Кто и как может получить кредитные каникулы

Дают длинные выходные ярославцам право на отсрочку платежа по кредиту?
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Кредитные каникулы - не прощение долгаКредитные каникулы - не прощение долгаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Выходные у многих ярославцев продлятся до 30 апреля, но это вовсе не означает, что очередной платеж по кредиту переносится на более поздний срок. Несмотря на нерабочие дни, обязательства по финансовым сделкам должны исполняться точно в срок, который указан в договоре. Но есть один нюанс.

- Кредиторы, будут учитывать фактическую ситуация конкретного должника. В частности – есть ли у него возможности дистанционного обслуживания, а также режим ограничительных мер в соответствующем субъекте страны, который может повлиять на возможность клиента посетить офис для своевременного платежа. Если у клиента нет возможности заплатить вовремя, то банкам рекомендуется не начислять пени, штрафы, повышенные проценты и прочее, что предусмотрено договором, - сообщает пресс-служба Банка России.

Кроме того, если доходы заемщика существенно снизились из-за ситуации с коронавирусом, что он может воспользоваться правом на кредитные каникулы. Это можно сделать, если доход за последний месяц снизился более, чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Каникулы предоставляются на шесть месяцев. Чтобы их получить, нужно обратиться в банк, а документы предоставить в течение 90 дней. При этом следует помнить, что кредитные каникулы – это не прощение долга, а лишь отсрочка платежа, во время которой также начисляются проценты, которые заемщику придется выплатить позднее.

Кроме того, если при проверке документов обнаружится, что заемщик не соответствует установленным критериям, отсрочку отменят и придется возмещать и пропущенные платежи, и неустойку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Ярославской области, побоявшись остаться без машины, оплатил 129 штрафов ГИБДД
Школьники ярославской области начали учиться в дистанционной форме
В Рыбинске открыли первую дежурную группу в детском саду
17 рыбинских предприятий будут изготавливать маски на заказ
Жительница Ярославля скрыла имущество стоимостью три миллиона, чтобы не платить долг
Лекарства ярославцам-льготникам принесут студенты-медики
В Ярославле проверяют, как подростки соблюдают карантин
«Вирус добра»: в Ярославле помогают детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса
Коронавирус в Ярославской области на 6 апреля: еще два человека, возможно, заражены
В Рыбинске осудят мужчину, который напечатал водительские права на принтере
Длинные выходные. Кто и как может получить кредитные каникулы
Вася Ложкин дал онлайн-концерт из «секретного ярославского бункера»
Ехал пьяный и без прав: ярославец предстанет перед судом
В Ярославле взяли наркодилера с героином
В Рыбинске грабитель избил прохожего и отобрал телефон
Противоречивый апрель: погода в Ярославле на этой неделе
В Ростовском районе пьянка закончилась ножевыми ранениями
В Ярославле отремонтируют подъезд, который изуродовали вандалы
В Ярославской области открылась «горячая линия» для родителей
Ярославна написала ложный донос, чтобы не ругаться из-за потерянного телефона
Число заболевших коронавирусом в Ярославской области на 6 апреля 2020 года составило 6 человек
Носят бейдж и не заходят в квартиру: как отличить волонтера от мошенника
6 апреля в Ярославской области начнут работать промышленные предприятия и откроются дежурные группы в детских садах
Не верьте фейкам: новость о заболевших COVID-19 на турбазе под Рыбинском не соответствует действительности
С понедельника в Ярославле троллейбусы и трамваи будут работать только в часы пик
На улицах Ярославля почти никого: индекс самоизоляции в городе составил 4 балла
В Ярославской области еще один человек заболел коронавирусом