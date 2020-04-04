В Ярославле из горящего дома эвакуировали жителей: есть пострадавший

4 Апр 2020 2020-04-04T18:06:26+03:00

Из дома эвакуировали семь человек. ФОТО: пресс-служба управления МЧС по Ярославской области

Пожарные боролись с огнем два часа

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Вчера, 3 апреля, около 9 часов вечера в жилом доме в Красноперекопском районе вспыхнул пожар.

- В 20:36 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в квартире жилого дома на улице Зелинского. На место происшествия прибыли 8 пожарных машин и 23 сотрудника МЧС, - сообщает в Твиттере пресс-служба управления МЧС по Ярославкой области.

Из дома эвакуировали семь человек. Один из жильцов дома пострадал, медицинскую помощь ему оказали на месте.

Пожарным удалось справиться с огнем спустя два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU