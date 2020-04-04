В Угличе построили современный спортивный комплекс

4 Апр 2020 2020-04-04T15:47:38+03:00

В ФОКе есть два бассейна и тренажерный зал Фото: Правительство Ярославской области

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В Угличе завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В конце месяца госстройнадзор проверит объект.

- Этот физкультурный комплекс – один из пяти в регионе по программе «Газпром-детям». Объект долгожданный. К сожалению, эпидемия затормозила его открытие. Но как только ситуация стабилизируется, выдадут разрешение о вводе в эксплуатацию, и ФОК примет первых посетителей, - сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В спортивном комплексе есть два зала с бассейнами, зал для сухого плавания и тренажерный зал. Взрослый бассейн рассчитан на 48 человек, детский - на 20. В ФОКе будут проводить как тренировочные занятия, так и соревнования.

В рамках реализации программы еще два спорткомплекса построят в Ярославле, на Панина и Дядьковской, и по одному в Семибратове и Переславле-Залесском.

ИСТОЧНИК KP.RU