В Рыбинске отменили действие льготных проездных для школьников
Они начнут действовать после открытия школ
Ограничения продлятся с 3 по 30 апреляФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
Власти Рыбинска отменили действие льготных проездных для школьников. Такие меры были приняты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Они продлятся с 3 по 30 апреля.
– Действие данных проездных билетов будет возобновлено с даты отмены нерабочих дней (карантина) и возобновления учебного процесса на полный календарный месяц, – отметили в пресс-службе администрации Рыбинска.
ИСТОЧНИК KP.RU