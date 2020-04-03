В Рыбинске отменили действие льготных проездных для школьников

3 Апр 2020 2020-04-03T19:53:48+03:00

Ограничения продлятся с 3 по 30 апреля Фото: Евгения ГУСЕВА

Они начнут действовать после открытия школ

Изменить размер текста: A A

Власти Рыбинска отменили действие льготных проездных для школьников. Такие меры были приняты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Они продлятся с 3 по 30 апреля.

– Действие данных проездных билетов будет возобновлено с даты отмены нерабочих дней (карантина) и возобновления учебного процесса на полный календарный месяц, – отметили в пресс-службе администрации Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU