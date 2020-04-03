МЧС: «В Ярославской области сохраняется штормовое предупреждение»

3 Апр 2020 2020-04-03T17:17:35+03:00

На территории региона сохраняется порывистый ветер до 17 метров в секунду

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В Ярославской области сохраняется штормовое предупреждение. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Усиления ветра до 15-17 метров в секунду продляться до вечера 4 апреля.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, нарушением в системе ЖКХ, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, - сообщили в Главном Управлении МЧС России по Ярославской области.

Будьте осторожны, не выходите из дома без крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU