2020-04-03T15:53:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Работающие ярославцы старше 65 лет смогут получить больничный с 6 по 19 апреля

Назначение пособия по временной нетрудоспособности не требует заполнения каких-либо документов
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Работающие жители Ярославской области старше 65 лет смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Назначение пособия в связи с карантином не требует от жителей региона заполнения документов.

- Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности, - уточнили в оперативном штабе по коронавирусу в Ярославской области. - Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия

Выплата будет осуществляться за весь указанный ранее период в течение семи дней со дня формирования листка нетрудоспособности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ярославских школах с 6 апреля начнется дистанционное обучение
МЧС: «В Ярославской области сохраняется штормовое предупреждение»
Работающие ярославцы старше 65 лет смогут получить больничный с 6 по 19 апреля
В Ярославской области сирота смог получить квартиру только через суд
Ярославцы проникли в дом к пенсионерке, душили ее и украли 70 тысяч
Ярославская фирма задолжала своему сотруднику 1,8 миллиона рублей
В рыбинской инфекционной больнице находится пациент с подозрением на коронавирус
В Ярославле неизвестные сожгли мусорные контейнеры и автомобиль
Коронавирус в Ярославской области на 3 апреля: на коронавирус обследовали 377 человек
Правительство Ярославской области готовится к введению полного карантина
В Ярославле машина вылетела в кювет и перевернулась: два человека пострадали
Ярославский лихач испугался наказания и оплатил 15 накопленных штрафов
В Ярославле мошенники украли у женщины почти тысяч полмиллиона рублей
Рыбинские предприниматели начнут производить маски
В Ярославской области ищут 30-летнего Антона Бижетова
Ярославец пригласил в гости девушку, а она его обокрала
В Ярославле закроют все детские площадки
Ярославец избил продавца магазина и украл деньги
Ярославский Волковский театр не будет работать до 30 апреля
Контракт на ремонт Тутаевского шоссе в Ярославле был заключен с нарушениями
Зависимый от алкоголя ярославец лишился права на хранение и ношение оружия
Продление нерабочей недели в Ярославле: правительство региона должно решить, когда закончится режим самоизоляции
В ярославском МЧС предупредили горожан о надвигающемся шторме
Ярославна, желая подзаработать, фиктивно зарегистрировала в своей квартире иностранцев
В Ярославле хулиганы испортили свежий ремонт в подъезде
Помощь одиноким пенсионерам во время самоизоляции: куда звонить в Ярославле
Ярославский хлебозавод №4 не выплачивал зарплату работнику