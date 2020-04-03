Работающие ярославцы старше 65 лет смогут получить больничный с 6 по 19 апреля

3 Апр 2020 2020-04-03T15:53:23+03:00

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Работающие жители Ярославской области старше 65 лет смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Назначение пособия в связи с карантином не требует от жителей региона заполнения документов.

- Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности, - уточнили в оперативном штабе по коронавирусу в Ярославской области. - Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия

Выплата будет осуществляться за весь указанный ранее период в течение семи дней со дня формирования листка нетрудоспособности.

ИСТОЧНИК KP.RU