В Ярославской области сирота смог получить квартиру только через суд

3 Апр 2020 2020-04-03T15:07:18+03:00

Молодого человека не хотели включать в список тех, кому положено жилье

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В Тутаеве прокуратура добилась, чтобы сироте предоставили квартиру, положенную ему по закону.

Выяснилось, что с 10 лет молодой человек, инвалид детства по слуху, воспитывался в школе-интернате. Пьющих отца и мать лишили родительских прав. За сиротой была закреплена однокомнатная квартира. В ней на тот момент проживали родители. И пока юноша находился в интернате, они привели квартиру в такое состояние, что жить в ней было невозможно.

В 2013 году молодой человек обратился в опеку, чтобы его включили в областной список тех, кому полагается жилье. Опека дала положительное заключение, а вот областной департамент образования сироте отказал. Тогда прокуратура подала иск в суд. По решению суда департамент образования и департамент имущественных и земельных отношений обязали включить жителя Тутаева в список.

- Департамент имущественных и земельных отношений обжаловал решение. Но суд апелляционной инстанции признал ранее принятое решение законным, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Сейчас молодой человек уже проживает в благоустроенной квартире в Тутаеве.

ИСТОЧНИК KP.RU