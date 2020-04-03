Ярославцы проникли в дом к пенсионерке, душили ее и украли 70 тысяч

3 Апр 2020 2020-04-03T14:10:48+03:00

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Прокуратура Даниловского района поддержала ходатайство о заключения под стражу отношении двух местных жителей, подозреваемых в совершении грабежа с примирением насилия. В январе 2020 года молодые люди поехали на машине из Ярославля в Даниловский район, где жила пожилая знакомая одного из них.

- Обвиняемые сорвали с петель дверь в ее дом, после чего проникли в него, где применили к женщине насилие в виде удушения и открыто похитили денежные средства в размере более 70 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Молодым людям грозит лишение свободы на срок до семи лет.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU