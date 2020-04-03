Ярославская фирма задолжала своему сотруднику 1,8 миллиона рублей

3 Апр 2020 2020-04-03T13:53:59+03:00

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Частное охранное агентство не выплачивало своему сотруднику зарплату. В результате образовался долг - больше 1,8 миллиона рублей.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Но денег на счетах фирмы не оказалось. Тогда имущество, принадлежащее ей, объявили в розыск. В ходе розыскных мероприятий установили, что автомобиль находится на одной из городских стоянок. На машину наложили арест.

- Если должник не погасит в установленный законом срок задолженность, то машину передадут на торги, а деньги, полученные от реализации, перечислят взыскателям, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU