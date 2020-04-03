Коронавирус в Ярославской области на 3 апреля: на коронавирус обследовали 377 человек
В ожидании подтверждения находится 12 проб
В ожидании подтверждения находятся 12 проб.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным на 3 апреля, в области на обязательной самоизоляции находится 1882 человека. За прошедшие сутки на наличие коронавируса обследовали 377 человек. В ожидании подтверждения находятся 12 проб.
- В областной инфекционной больнице с подтверждённым диагнозом трое человек. Два пациента - в удовлетворительном состоянии, один - средней степени тяжести, - заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Напомним, ранее на портале органов власти появился проект постановления о внедрении на территории региона карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU