Коронавирус в Ярославской области на 3 апреля: на коронавирус обследовали 377 человек

3 Апр 2020 2020-04-03T12:36:30+03:00

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По данным на 3 апреля, в области на обязательной самоизоляции находится 1882 человека. За прошедшие сутки на наличие коронавируса обследовали 377 человек. В ожидании подтверждения находятся 12 проб.

- В областной инфекционной больнице с подтверждённым диагнозом трое человек. Два пациента - в удовлетворительном состоянии, один - средней степени тяжести, - заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Напомним, ранее на портале органов власти появился проект постановления о внедрении на территории региона карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU