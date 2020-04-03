Правительство Ярославской области готовится к введению полного карантина

3 Апр 2020 2020-04-03T12:23:24+03:00

Отмечается, что нарушение режима повлечет за собой административную или уголовную ответственность. Фото: Правительство Ярославской области

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В Ярославской области может быть введен режим жесткого карантина. Об этом можно судить в связи с появлением на сайте органов власти проект соответствующего постановления.

Как следует из документа, жители не должны будут покидать мест своего проживания. Впрочем есть перечень обстоятельств, когда сделать это все таки будет можно.

Кроме того, людям сделают особые пропуска, без которых нельзя находиться на улице. Отмечается, что нарушение режима повлечет за собой административную или уголовную ответственность

ИСТОЧНИК KP.RU