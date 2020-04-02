Контракт на ремонт Тутаевского шоссе в Ярославле был заключен с нарушениями

2 Апр 2020 2020-04-02T20:55:26+03:00

Об этом сообщили в городской прокуратуре

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Ярославля провела проверку соблюдения законодательства при заключении контракта на капитальный ремонт Тутаевского шоссе. В ходе проверки выяснилось, что заявка единственного участника аукциона необоснованно была признана соответствующей требованиям.

- По результатам проверки прокуратурой города Ярославля в отношении члена аукционной комиссии возбуждено дело об административном правонарушении, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По результатам проверки члена аукционной комиссии за данное нарушение привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU