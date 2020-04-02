Контракт на ремонт Тутаевского шоссе в Ярославле был заключен с нарушениями
Прокуратура Ярославля провела проверку соблюдения законодательства при заключении контракта на капитальный ремонт Тутаевского шоссе. В ходе проверки выяснилось, что заявка единственного участника аукциона необоснованно была признана соответствующей требованиям.
- По результатам проверки прокуратурой города Ярославля в отношении члена аукционной комиссии возбуждено дело об административном правонарушении, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
По результатам проверки члена аукционной комиссии за данное нарушение привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU