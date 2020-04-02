Зависимый от алкоголя ярославец лишился права на хранение и ношение оружия

2 Апр 2020 2020-04-02T19:18:58+03:00

Мужчина имел противопоказания к владению оружием, так как алкоголизм входит в особый перечень заболеваний. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Мужчина состоит под наблюдением нарколога с 2018 года

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Ярославская прокуратура выявила, что 40-летний житель Брагино, имеющий разрешение на хранение и ношение гладкоствольного охотничьего оружия, состоит на учете в наркологической клинике. Мужчина с 2018 года наблюдается у нарколога и имеет диагноз «синдром зависимости от алкоголя, средняя стадия».

- Необходимая стойкая ремиссия не достигнута. Имеет противопоказания к владению оружием, так как заболевание входит в особый перечень, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - По результатам проверки прокуратурой направлено административное исковое заявление о прекращении действия разрешения на хранение и ношение, выданного гражданину.

Без вмешательства прокуратуры, действие разрешения на хранение и ношение оружия закончилось бы лишь в ноябре 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU