Продление нерабочей недели в Ярославле: правительство региона должно решить, когда закончится режим самоизоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T18:45:31+03:00

Местное правительство может пойти на ужесточение мер в борьбе с распространение пандемии. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС.

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Сегодня, 2 апреля Президент России Владимир Путин выступил с обращением к населению страны. Он подчеркнул, что срок действия нерабочей недели было решено продлить до 30 апреля.

При этом Владимир Путин сказал, что власти субъектов РФ наделены полномочиями изменять длительность режима самоизоляции. Кроме того, местное правительство может пойти на ужесточение мер в борьбе с распространение пандемии.

В ближайшее время Дмитрий Миронов должен выступить с заявлением по поводу дальнейших действий ярославского правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU