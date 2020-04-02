Ярославна, желая подзаработать, фиктивно зарегистрировала в своей квартире иностранцев

2 Апр 2020 2020-04-02T16:46:11+03:00

Женщина может сесть в тюрьму на три года

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48-летняя жительница Ярославля обвиняется в фиктивной регистрации иностранных граждан.

Выяснилось, что в феврале этого года женщина от своей знакомой узнала, что есть человек, который предлагает зарегистрировать иностранных граждан в Ярославле за денежное вознаграждение. У обвиняемой на тот момент были материальные трудности, поэтому она созвонилась с мужчиной и согласилась на его предложение. Женщина зарегистрировала в своей квартире четырех граждан Таджикистана. За свои услуги ярославна получила 1400 рублей.

- Злоумышленница своими действиями ввела в заблуждение миграционный отдел и лишила его возможности контролировать передвижение этих иностранных граждан на территории России, - пишет пресс-служба прокуратуры по Ярославской области.

Следствие собрало достаточно доказательств, дело передали в суд. Женщине грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU