2020-04-02T16:46:11+03:00
Происшествия

Ярославна, желая подзаработать, фиктивно зарегистрировала в своей квартире иностранцев

Женщина может сесть в тюрьму на три года
Светлана Крутикова
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Ярославна в своей квартире зарегистрировала четырех граждан ТаджикистанаЯрославна в своей квартире зарегистрировала четырех граждан ТаджикистанаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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48-летняя жительница Ярославля обвиняется в фиктивной регистрации иностранных граждан.

Выяснилось, что в феврале этого года женщина от своей знакомой узнала, что есть человек, который предлагает зарегистрировать иностранных граждан в Ярославле за денежное вознаграждение. У обвиняемой на тот момент были материальные трудности, поэтому она созвонилась с мужчиной и согласилась на его предложение. Женщина зарегистрировала в своей квартире четырех граждан Таджикистана. За свои услуги ярославна получила 1400 рублей.

- Злоумышленница своими действиями ввела в заблуждение миграционный отдел и лишила его возможности контролировать передвижение этих иностранных граждан на территории России, - пишет пресс-служба прокуратуры по Ярославской области.

Следствие собрало достаточно доказательств, дело передали в суд. Женщине грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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