В Ярославле хулиганы испортили свежий ремонт в подъезде

2 Апр 2020 2020-04-02T16:29:28+03:00

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В одном из домов на улице Громова в Дзержинском районе вандалы изуродовали подъезд. Ремонт там сделали совсем недавно. Фотографии «работы» хулиганов появились в социальных сетях.

- Нам управляшка (управдом Дзержинского) недели две назад сделал ремонт. Ура! Обрадовались поживем в чистоте. Но не тут-то было. Какие-то уроды облили все стены краской. Хочется кричать. Люди, что вы творите! Вам коронавирус мозги съел! Неужели приятно жить в свинарнике. Во всех постах ноем, что нас не уважают, да мы сами себя не уважаем! - пишет один из жильцов дома.

Негодование автора поста поддержали жители города. Ярославцы предположили, что такое безобразие могли устроить рабочие, которые делали ремонт и с которыми, возможно, не расплатилась управляющая компания.

ИСТОЧНИК KP.RU