В Ярославле хулиганы испортили свежий ремонт в подъезде
В одном из домов на улице Громова в Дзержинском районе вандалы изуродовали подъезд. Ремонт там сделали совсем недавно. Фотографии «работы» хулиганов появились в социальных сетях.
- Нам управляшка (управдом Дзержинского) недели две назад сделал ремонт. Ура! Обрадовались поживем в чистоте. Но не тут-то было. Какие-то уроды облили все стены краской. Хочется кричать. Люди, что вы творите! Вам коронавирус мозги съел! Неужели приятно жить в свинарнике. Во всех постах ноем, что нас не уважают, да мы сами себя не уважаем! - пишет один из жильцов дома.
Негодование автора поста поддержали жители города. Ярославцы предположили, что такое безобразие могли устроить рабочие, которые делали ремонт и с которыми, возможно, не расплатилась управляющая компания.
ИСТОЧНИК KP.RU