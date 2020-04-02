Ярославский хлебозавод №4 не выплачивал зарплату работнику

2 Апр 2020 2020-04-02T15:15:52+03:00

По результатам проверки мужчине выплатили зарплату и издержки. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В прокуратуру Ярославля обратился бывший работник хлебозавода №4, которому предприятие не выплатило зарплату. Прокуратура начала проверку по данному факту.

- Установлено, что заработная плата работнику своевременно не выплачена, расчет в день увольнения не произведен, сумма долга составила свыше 51 тысячи рублей, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По результатам проверки мужчине выплатили зарплату и издержки. В отношении ООО «Ярославский хлебозавод №4» возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU