Ярославский хлебозавод №4 не выплачивал зарплату работнику
После проверки прокуратуры работодатель погасил задолженность
По результатам проверки мужчине выплатили зарплату и издержки.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В прокуратуру Ярославля обратился бывший работник хлебозавода №4, которому предприятие не выплатило зарплату. Прокуратура начала проверку по данному факту.
- Установлено, что заработная плата работнику своевременно не выплачена, расчет в день увольнения не произведен, сумма долга составила свыше 51 тысячи рублей, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
По результатам проверки мужчине выплатили зарплату и издержки. В отношении ООО «Ярославский хлебозавод №4» возбуждено административное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU