2020-04-02T15:15:52+03:00
Общество

Ярославский хлебозавод №4 не выплачивал зарплату работнику

После проверки прокуратуры работодатель погасил задолженность
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
По результатам проверки мужчине выплатили зарплату и издержки.По результатам проверки мужчине выплатили зарплату и издержки.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В прокуратуру Ярославля обратился бывший работник хлебозавода №4, которому предприятие не выплатило зарплату. Прокуратура начала проверку по данному факту.

- Установлено, что заработная плата работнику своевременно не выплачена, расчет в день увольнения не произведен, сумма долга составила свыше 51 тысячи рублей, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По результатам проверки мужчине выплатили зарплату и издержки. В отношении ООО «Ярославский хлебозавод №4» возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославский хлебозавод №4 не выплачивал зарплату работнику
Воздушный крестный ход: Ярославскую область облетели с чудотворной иконой
Ярэнерго обеспечило надежность электроснабжения госпиталя ветеранов
В рыбинской колонии открыли цех по изготовлению противопожарных покрывал
В Ярославле осудили автомобилиста, который не пропустил скорую помощь
В Рыбинске пьяная девушка, не желавшая выходить из такси, ударила полицейских
Ольга Конюхова назначена директором территориального офиса Росбанка в Ярославле
Коронавирус в Ярославской области на 2 апреля: еще 9 проб дали сомнительный результат
За нарушение карантинного режима ярославцам грозит до 300 тысяч штрафа
В Угличе «адвокат» убедил мужчину перевести ему на счёт 343 тысячи рублей
Жители Ярославской области смогут встать на биржу труда после окончания нерабочей недели
В Ярославле задержали «закладчика»: у него нашли 60 свертков с наркотиками
В Ярославской области строят первый модульный детский сад
В Ярославской области временно отменят часть пригородных поездов
В Ярославле усилили дезинфекцию подъездов многоквартирных домов
В Ярославской области ЗАГСы переходят на новый режим работы
Убили и сожгли: в Ярославле задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек. Видео
Со 2 апреля в Ярославле изменится расписание общественного транспорта
Больницы Ярославской области временно приостанавливают плановый прием
Прокуратура Ярославля предупреждает жителей о росте мошенничества из-за коронавируса
Сухой закон во время режима самоизоляции: в Ярославле предложили запретить продажу алкоголя