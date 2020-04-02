Ярэнерго обеспечило надежность электроснабжения госпиталя ветеранов

2 Апр 2020 2020-04-02T14:12:06+03:00

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Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» провели диагностическое обследование оборудования, ответственного за электроснабжение Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн в столице региона. Со второго апреля госпиталь переходит на особый режим работы. Помимо оказания экстренной медицинской помощи, он начнет принимать пациентов с подозрением на COVID-19.

По распоряжению Генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского энергетикам необходимо провести анализ надежности схем электроснабжения и внеплановые осмотры электросетевого оборудования инфраструктурных и социальных объектов в зоне ответственности филиалов. Специалисты Ярэнерго провели обследование сетей, обеспечивающих подачу электроэнергии в госпиталь. В процессе диагностики электрооборудования, находящегося на балансе госпиталя ветеранов войн, было выявлено два развивающихся дефекта в распределительном устройстве 0,4 кВ и повреждение кабельной линии 0,4 кВ. В виду особого внимания к вопросу бесперебойного обеспечения электроэнергией ключевых инфраструктурных и социальных учреждений региона принято решение силами персонала «Россети Центр Ярэнерго» провести ремонтные работы на электросетях госпиталя. Оперативные действия ярославских энергетиков позволили не допустить возникновения потенциально возможных аварийных ситуаций в медучреждении. В настоящее время оборудование находится в удовлетворительном состоянии, дефекты устранены, кабельная линия 0,4 кВ восстановлена.

Выполнение работ в максимально сжатые сроки на электрооборудовании, снабжающем объекты жизнедеятельности, организовано по распоряжению генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. В регионе филиал «Россети Центр Ярэнерго» установил особый контроль за электроснабжением медучреждений, объектов по предоставлению государственных и муниципальных услуг, объектов обеспечения населения сотовой связью и доступа к сети Интернет, центров онлайн услуг и Сall- центров.