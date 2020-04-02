2020-04-02T13:45:23+03:00
Общество

В рыбинской колонии открыли цех по изготовлению противопожарных покрывал

Каждый месяц осужденные будут производить 500 покрывал
Светлана Крутикова
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Каждый месяц осужденные будут производить 500 покрывал. ФОТО: пресс-служба УФСИН России по Ярославской областиКаждый месяц осужденные будут производить 500 покрывал. ФОТО: пресс-служба УФСИН России по Ярославской области
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В рыбинской колонии №12 открыли цех по производству противопожарных покрывал. Их будут использовать для изоляции очагов возгорания и эвакуации людей. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.

К новому проекту привлекли представителей бизнес-сообщества, которые помогли приобрести и установить 16 швейных машин. Соответственно 16 осужденных получили новую работу. Каждый месяц планируют шить по 500 покрывал. Годовой доход от производства составит около 3 миллионов рублей.

По словам главного инженера УФСИН подполковника внутренней службы Дмитрия Соколова, основная задача учреждений уголовно-исполнительной системы – трудоустроить как можно больше человек. Это не только положительно повлияет на процесс их исправления, но и поможет освоить новые профессии. А также осужденные смогут возместить ущерб, который причинили потерпевшим.

В колонии №12 уже работают 4 швейных цеха, в них трудится более 100 человек. За 2019 год они произвели продукции на 9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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