В Ярославле осудили автомобилиста, который не пропустил скорую помощь

2 Апр 2020 2020-04-02T13:24:34+03:00

Мужчина не сможет управлять автомобилем три месяца

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В Ярославле состоялся суд над 33-летним автомобилистом, который не пропустил скорую помощь во дворе дома не улице Звёздной. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении.

- Суд признал водителя мужчина виновным в совершении правонарушения, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Мужчина не сможет управлять автомобилем в течение трёх месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU