В Ярославле осудили автомобилиста, который не пропустил скорую помощь
Мужчина не сможет управлять автомобилем три месяца
Суд признал водителя мужчина виновным.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле состоялся суд над 33-летним автомобилистом, который не пропустил скорую помощь во дворе дома не улице Звёздной. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении.
- Суд признал водителя мужчина виновным в совершении правонарушения, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Мужчина не сможет управлять автомобилем в течение трёх месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU