В Рыбинске пьяная девушка, не желавшая выходить из такси, ударила полицейских
В отношении 28-летней жительницы Рыбинска возбудили уголовное дело. Она подозревается в применении насилия в отношении сотрудников полиции.
Следствие установило, что в марте этого года подозреваемая, находясь в состоянии опьянения, ехала домой на такси и уснула. Доехав до указанного места, водитель попросил пассажирку выйти, реакции не последовало. Тогда мужчина обратился за помощью к полицейским, которые проходили мимо. Когда сотрудники полиции потребовали покинуть машину, девушка несколько раз ударила их.
- В настоящее время проводятся следственные действия, собираются доказательства. Расследование уголовного дела продолжается, - комментирует пресс-служба СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU