2020-04-02T13:00:21+03:00
Происшествия

В Рыбинске пьяная девушка, не желавшая выходить из такси, ударила полицейских

Возбуждено уголовное дело
Светлана Крутикова
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Когда сотрудники полиции потребовали покинуть машину, девушка несколько раз ударила ихКогда сотрудники полиции потребовали покинуть машину, девушка несколько раз ударила ихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В отношении 28-летней жительницы Рыбинска возбудили уголовное дело. Она подозревается в применении насилия в отношении сотрудников полиции.

Следствие установило, что в марте этого года подозреваемая, находясь в состоянии опьянения, ехала домой на такси и уснула. Доехав до указанного места, водитель попросил пассажирку выйти, реакции не последовало. Тогда мужчина обратился за помощью к полицейским, которые проходили мимо. Когда сотрудники полиции потребовали покинуть машину, девушка несколько раз ударила их.

- В настоящее время проводятся следственные действия, собираются доказательства. Расследование уголовного дела продолжается, - комментирует пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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