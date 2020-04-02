Ольга Конюхова назначена директором территориального офиса Росбанка в Ярославле

2 Апр 2020 2020-04-02T12:20:47+03:00

Стратегическая задача, поставленная перед руководителем подразделения, – укрепление позиций банка и наращивание объемов бизнеса в регионе

Изменить размер текста: A A

Стратегическая задача, поставленная перед руководителем подразделения, – укрепление позиций банка и наращивание объемов бизнеса в регионе. Ольга сконцентрируется на повышении эффективности работы команды, расширении клиентской базы и совершенствовании предоставляемого сервиса. Также будет продолжена работа по реализации стратегии банка, направленной на усиление взаимодействия с дочерними компаниями группы SocieteGenerale в России и развитие транзакционного бизнеса.

В состав ТО «Ярославский» входят 10 дополнительных офисов, расположенных в Ярославле, Владимире, Твери, Костроме, Иванове и Рязани.

Биография

Ольга Конюхова окончила Ивановскую текстильную академию по направлению «инженер» и Ивановский государственный университет по специальности «финансы и кредит».

Карьеру в банковской сфере начала в 2005 году в Импексбанке в г. Иванове. Прошла профессиональный путь от кредитного специалиста до руководителя сети операционных отделений Приволжского филиала Райффайзенбанка. К команде Росбанка присоединилась в 2020 году, возглавив территориальный офис банка в Ярославле.