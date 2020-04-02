2020-04-02T11:06:18+03:00
Общество

В Угличе «адвокат» убедил мужчину перевести ему на счёт 343 тысячи рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Полина ЗАЙЦЕВА
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По данному факту проводится проверка.По данному факту проводится проверка.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Углича обратился 58-летний местный житель, который стал очередной жертвой телефонных мошенников. Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился адвокатом одной из компаний.

- Под предлогом вложения денежных средств под процент, злоумышленник убедил заявителя, посредством нескольких транзакций, перевести на указанный ему счет денежные средства в сумме более 343 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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