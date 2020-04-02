В Угличе «адвокат» убедил мужчину перевести ему на счёт 343 тысячи рублей
В полицию Углича обратился 58-летний местный житель, который стал очередной жертвой телефонных мошенников. Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился адвокатом одной из компаний.
- Под предлогом вложения денежных средств под процент, злоумышленник убедил заявителя, посредством нескольких транзакций, перевести на указанный ему счет денежные средства в сумме более 343 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU