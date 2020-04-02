Жители Ярославской области смогут встать на биржу труда после окончания нерабочей недели
Информация для жителей региона, которых сократили на работе!
Если срок вашего обращения в службу занятости заканчивается в период с 30 марта по 5 апреля, нужно позвонить на горячую линию центра занятости населения и сообщить дату сокращения и реквизиты документов, которые подтверждают основание для увольнения.
После того, как закончится официально установленный нерабочий период, зарегистрироваться в органах службы занятости можно будет по предварительной записи.
Телефоны горячих линий центров занятости населения указаны на сайте https://www.yarregion.ru/depts/dgszn/tmpPages/org.aspx.
ИСТОЧНИК KP.RU