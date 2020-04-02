Жители Ярославской области смогут встать на биржу труда после окончания нерабочей недели

2 Апр 2020 2020-04-02T11:02:38+03:00

Нужно позвонить на горячую линию центра занятости и сообщить дату сокращения Фото: Мария ЛЕНЦ

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Информация для жителей региона, которых сократили на работе!

Если срок вашего обращения в службу занятости заканчивается в период с 30 марта по 5 апреля, нужно позвонить на горячую линию центра занятости населения и сообщить дату сокращения и реквизиты документов, которые подтверждают основание для увольнения.

После того, как закончится официально установленный нерабочий период, зарегистрироваться в органах службы занятости можно будет по предварительной записи.

Телефоны горячих линий центров занятости населения указаны на сайте https://www.yarregion.ru/depts/dgszn/tmpPages/org.aspx.

ИСТОЧНИК KP.RU