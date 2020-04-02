2020-04-02T10:07:28+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали «закладчика»: у него нашли 60 свертков с наркотиками

Молодому наркодилеру грозит до 20 лет тюрьмы
Светлана Крутикова
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У задержанного изъяли 60 свертков с запрещенным веществомУ задержанного изъяли 60 свертков с запрещенным веществомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В лесополосе Красноперекопского района полиция задержала 22-летнего ранее судимого, безработного молодого человека. У него изъяли 60 свертков с запрещенным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик общей массой более 225 граммов.

Установили, что задержанный - «закладчик», который и сам употребляет наркотики. Злоумышленник забирал крупную партию запрещенных веществ, расфасовывал их и раскладывал по тайникам. При обыске в квартире молодого человека нашли приспособления для фасовки наркотиков.

- В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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