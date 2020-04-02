В Ярославской области строят первый модульный детский сад
В регионе появится первый модульный детский сад. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Дмитрий Миронов.
- Регион получил беспрецедентный подарок - бесплатный детский сад. Еще в конце прошлого года договорился с «РосИнжиниринг» о строительстве в области модульных дошкольных учреждений, - написал Дмитрий Миронов.
Первый подобный объект появится в поселке Ивняки Ярославского района. Он станет дополнительным корпусом садика, который находится на улице Центральной. Модульный сад рассчитан на 120 детей.
Возводить конструкцию начали еще в декабре. Строение почти готово, сейчас идет отделка. Затем благоустроят территорию. Завершить все работы планируют к лету.
ИСТОЧНИК KP.RU