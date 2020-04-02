В Ярославской области строят первый модульный детский сад

2 Апр 2020 2020-04-02T09:43:40+03:00

Новый детский сад рассчитан на 120 человек. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтакте

Он появится в поселке Ивняки

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В регионе появится первый модульный детский сад. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Дмитрий Миронов.

- Регион получил беспрецедентный подарок - бесплатный детский сад. Еще в конце прошлого года договорился с «РосИнжиниринг» о строительстве в области модульных дошкольных учреждений, - написал Дмитрий Миронов.

Первый подобный объект появится в поселке Ивняки Ярославского района. Он станет дополнительным корпусом садика, который находится на улице Центральной. Модульный сад рассчитан на 120 детей.

Возводить конструкцию начали еще в декабре. Строение почти готово, сейчас идет отделка. Затем благоустроят территорию. Завершить все работы планируют к лету.

ИСТОЧНИК KP.RU