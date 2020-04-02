2020-04-02T09:25:25+03:00
Общество

В Ярославской области временно отменят часть пригородных поездов

Изменения начнут действовать с 3 апреля
Светлана Крутикова
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С 3 апреля временно отменяется часть электричекС 3 апреля временно отменяется часть электричекФото: Иван ПРОХОРОВ
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С 3 по 13 апреля временно отменяются электрички №6215 «Данилов-Ярославль», №6224 «Ярославль - Данилов», № 6417/6418 «Депо - Нерехта» и № 6577 «Ярославль Главный - Рыбинск Пассажирский». Ограничат маршруты двух пригородных поездов:

- №6592 «Пищалкино - Ярославль Главный» будет ходить только до станции Рыбинск Пассажирский;

- № 6409/6410 «Кострома Новая - Ярославль Главный» - до станции Нерехта.

- Такое решение приняли в связи со снижением пассажиропотока в условиях эпидемиологической ситуации, - рассказал и.о. директора областного департамента транспорта Анатолий Бойко.

При этом на направлениях, которых коснулись изменения, остаются альтернативные поезда:

- альтернатива поезду № 6215 «Данилов-Ярославль» - поезд №6217 «Данилов-Ярославль» с отправлением из Данилова в 13:05;

- альтернатива поезду № 6224 «Ярославль - Данилов» поезд №6220 «Ярославль - Данилов» с отправлением из Ярославля в 15:18;

- альтернатива поезду № 6417/6418 «Депо - Нерехта» - поезд №6405/6406 «Ярославль Главный - Кострома» с отправлением из Ярославля в 17:41;

- альтернатива поезду № 6577 «Ярославль Главный - Рыбинск Пассажирский» - поезд №6575 «Ярославль Главный - Рыбинск Пассажирский» с отправлением из Ярославля в будние дни в 18:36, в выходные дни с отправлением из Ярославля в 17:24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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