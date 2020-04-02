В Ярославле усилили дезинфекцию подъездов многоквартирных домов

2 Апр 2020 2020-04-02T09:05:36+03:00

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Сотрудники коммунальных служб каждый день проводят дезинфекцию подъездов, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Бригады ежедневно обрабатывают ручки входных дверей, кнопки домофонов и лифтов, перила, почтовые ящики и полы специальными хлорсодержащими средствами.

- Несмотря на нерабочую неделю и режим самоизоляции, управляющие организации продолжают работать. Жители могут обращаться в обычном режиме. Обращения, которые поступают в соцсетях, тоже принимаются в работу. Просьба сразу указывать адрес и подъезд, где нужна помощь, - сказал начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов.

Если у вас есть замечания по качеству уборки, то нужно оставить заявку в своей управляющей компании. Если она не примет мер, тогда обращайтесь в муниципальную жилищную инспекцию мэрии Ярославля (ул. Советская, д. 64, тел. 40-99-00) или в областной департамент государственного жилищного надзора (ул. Чехова, д. 5, тел. 78-56-52). Также оставить жалобу можно на сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (http://www.dom.gosuslugi.ru).

ИСТОЧНИК KP.RU