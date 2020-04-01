В Ярославской области ЗАГСы переходят на новый режим работы

1 Апр 2020 2020-04-01T21:14:21+03:00

Свадебную церемонию рекомендуют проводить в исключительных случаях и без гостей Фото: Евгения ГУСЕВА

Заявления на заключение и расторжение брака временно принимать не будут

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В целях снижения риска распространения коронавируса ЗАГСы региона изменят режим работы. Со 2 апреля до 1 июня приостанавливают прием заявлений на регистрацию и расторжение брака.

По ранее принятым заявлениям даты свадьбы перенесут на более поздний срок, если жених и невеста будут согласны. Свадебную церемонию рекомендуют проводить в исключительных случаях и без гостей. Исключением считаются беременность невесты, состояние здоровья или длительная командировка одного из супругов.

По уже принятым заявлениями о расторжении брака услугу окажут в полном объеме. На сегодняшний день в ярославских ЗАГСах 588 заявлений на брак и 97 на развод.

Чтобы получить свидетельство о рождении, смерти или другие документы, необходимо предварительно записаться по телефону или через портал госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU