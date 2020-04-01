Больницы Ярославской области временно приостанавливают плановый прием

1 Апр 2020 2020-04-01T18:44:36+03:00

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Со 2 апреля в поликлиниках области временно приостановят плановую медицинскую помощь, включая офтальмологическую и стоматологическую. Такой решение приняли в областном департаменте здравоохранения.

В больницах так же, как и раньше, при необходимости окажут неотложную помощь. В медучреждениях прием будет вести дежурный врач. Работать будет и кабинет неотложной помощи.

Напомним, что плановая медицинская помощь оказывается при заболеваниях, которые не угрожают жизни больного, не требуют экстренной и неотложной помощи. Ее отсрочка на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. Неотложную помощь окажут при внезапных острых заболеваниях или обострении хронической болезни без явных признаков угрозы жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU