Сухой закон во время режима самоизоляции: в Ярославле предложили запретить продажу алкоголя
Активисты общественной организации «Трезвый Ярославль» обратились к губернатору Дмитрию Миронову с предложением запретить продажу алкоголя. Свое обращение они опубликовали в социальных сетях.
- Продажа алкоголя увеличилась на 40%. Просим проявить сознательность и запретить продажу алкоголя на территории Ярославской области на время карантина, как это сделала Якутия! Иначе жертв может быть в десятки раз больше от алкогольных последствий, нежели от самой пандемии, - написал руководитель «Трезвого Ярославля» Алексей Горохов.
Ограничительные меры по продаже алкоголя на время режима самоизоляции ввели в некоторых регионах России. Полный запрет действует в ряде городов Якутии. Частично запрещена торговля в Башкирии, Хакасии и Карелии.
ИСТОЧНИК KP.RU