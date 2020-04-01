Сухой закон во время режима самоизоляции: в Ярославле предложили запретить продажу алкоголя

1 Апр 2020 2020-04-01T17:40:15+03:00

Запрет алкоголя и сухой закон в Ярославле – общественники обратились к губернатору

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Активисты общественной организации «Трезвый Ярославль» обратились к губернатору Дмитрию Миронову с предложением запретить продажу алкоголя. Свое обращение они опубликовали в социальных сетях.

- Продажа алкоголя увеличилась на 40%. Просим проявить сознательность и запретить продажу алкоголя на территории Ярославской области на время карантина, как это сделала Якутия! Иначе жертв может быть в десятки раз больше от алкогольных последствий, нежели от самой пандемии, - написал руководитель «Трезвого Ярославля» Алексей Горохов.

Ограничительные меры по продаже алкоголя на время режима самоизоляции ввели в некоторых регионах России. Полный запрет действует в ряде городов Якутии. Частично запрещена торговля в Башкирии, Хакасии и Карелии.

ИСТОЧНИК KP.RU