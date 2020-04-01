В Ярославле из-за коронавируса приостановлена работа призывной комиссии
В Ярославле из-за распространения коронованиями свою работу приостановит медицинская и призывная комиссия. Комиссариат прекратит свою работу с 30 марта по 13 апреля 2020 года.
- Обычно весенний призыв начинался 1 апреля и длился до 15 июля . В этом году на основании Указа Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и указания Генерального штаба Вооруженных Сил РФ работа военных комиссариатов по весеннему призыву на военную службу отложена на более поздний срок, - прокомментировали в военном комиссариате.
Дату явки в военный комиссариат своего района необходимо уточнить по телефону учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU