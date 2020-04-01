Режим работы почты в Ярославской области: отделения откроются 2 апреля

1 Апр 2020 2020-04-01T10:17:50+03:00

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Почта России относится к числу непрерывно работающих организаций. Однако, чтобы замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции и не подвергать опасности как сотрудников, так и клиентов, было принято решение Почте России перейти на особый режим работы.

С 30 марта по 1 апреля включительно все отделения почты закрыты для посетителей. Завтра, 2 апреля, они откроются.

При этом почтальоны и другие сотрудники Почты РФ, несмотря на особый режим, работали: продолжалась обработка посылок и корреспонденции.

ИСТОЧНИК KP.RU