2020-03-31T19:53:41+03:00
Коронавирус Covid-19

С 1 апреля в Рыбинске закроются парки и детские площадки

Власти города призывают жителей к сознательности
Екатерина РЯБЦЕВА
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Также закроются спортивные площадки на территории школ, колледжей и университетовТакже закроются спортивные площадки на территории школ, колледжей и университетовФото: Администрация Рыбинска
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С 1 апреля в Рыбинске закроются все общественные места. Парки, детские площадки и скверы не будут работать, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется. Горожане не смогут зайти на территорию: там натянут сигнальные ленты.

– Я призываю всех прислушаться к требованиям, поскольку от нашей сознательности зависит наша безопасность и наше здоровье, – отметил заместитель главы города Рыбинска по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Также власти планируют ограничить доступ к спортивным площадкам на территориях образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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