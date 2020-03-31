С 1 апреля в Рыбинске закроются парки и детские площадки
Власти города призывают жителей к сознательности
Также закроются спортивные площадки на территории школ, колледжей и университетовФото: Администрация Рыбинска
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С 1 апреля в Рыбинске закроются все общественные места. Парки, детские площадки и скверы не будут работать, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется. Горожане не смогут зайти на территорию: там натянут сигнальные ленты.
– Я призываю всех прислушаться к требованиям, поскольку от нашей сознательности зависит наша безопасность и наше здоровье, – отметил заместитель главы города Рыбинска по городскому хозяйству Алексей Рябченков.
Также власти планируют ограничить доступ к спортивным площадкам на территориях образовательных учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU