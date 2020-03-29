2020-03-29T20:19:44+03:00
Общество

В Угличе двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа жилого дома

По данному факту следственным комитетом проводится проверка
Полина ЗАЙЦЕВА
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В одном из многоквартирных домов Углича 29 марта из окна третьего этажа выпал двухлетний мальчик. К счастью, ребёнок остался жив. Малыша госпитализировали с множественными травмами.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователем производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, - прокомментировали в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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