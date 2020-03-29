В Ярославской области выявлен третий случай заболевания коронавирусом
В Ярославской области выявлен третий случай заболевания коронавирусом. Заразившемуся 46 лет, он проживает в Ярославле. Кроме того, ещё к одного жителя региона сомнительный тест.
- Три пациента находятся в областной инфекционной больнице, один - в Ростовской ЦРБ, - добавили в пресс-службе оперативного штаба по коронавируса в Ярославской области. - У первой пациентки – состояние удовлетворительное, еще у двух – средней тяжести, один – без признаков заболевания.
Уточняется, что по фактам несоблюдения изоляционного режима к административной ответственности привлечено четверо человек.
ИСТОЧНИК KP.RU