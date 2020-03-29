29 Март 2020 2020-03-29T12:18:29+03:00

По фактам несоблюдения изоляционного режима к административной ответственности привлечено четверо человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ещё у одного жителя региона результат сомнительный

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В Ярославской области выявлен третий случай заболевания коронавирусом. Заразившемуся 46 лет, он проживает в Ярославле. Кроме того, ещё к одного жителя региона сомнительный тест.

- Три пациента находятся в областной инфекционной больнице, один - в Ростовской ЦРБ, - добавили в пресс-службе оперативного штаба по коронавируса в Ярославской области. - У первой пациентки – состояние удовлетворительное, еще у двух – средней тяжести, один – без признаков заболевания.

Уточняется, что по фактам несоблюдения изоляционного режима к административной ответственности привлечено четверо человек.

ИСТОЧНИК KP.RU