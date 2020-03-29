2020-03-29T12:18:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области выявлен третий случай заболевания коронавирусом

Ещё у одного жителя региона результат сомнительный
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
По фактам несоблюдения изоляционного режима к административной ответственности привлечено четверо человек.По фактам несоблюдения изоляционного режима к административной ответственности привлечено четверо человек.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ярославской области выявлен третий случай заболевания коронавирусом. Заразившемуся 46 лет, он проживает в Ярославле. Кроме того, ещё к одного жителя региона сомнительный тест.

- Три пациента находятся в областной инфекционной больнице, один - в Ростовской ЦРБ, - добавили в пресс-службе оперативного штаба по коронавируса в Ярославской области. - У первой пациентки – состояние удовлетворительное, еще у двух – средней тяжести, один – без признаков заболевания.

Уточняется, что по фактам несоблюдения изоляционного режима к административной ответственности привлечено четверо человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24