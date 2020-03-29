2020-03-29T10:51:18+03:00
Происшествия

В Ярославле столкнулись газель и иномарка. Пострадали восемь человек

Обстоятельства произошедшего устанавливаются
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле вечером 28 марта произошла авария с участием иномарки «Инфинити», и микроавтобуса, которым управлял 48-летний мужчина. Столкновение случилось в районе дома №9 по улице Декабристов.

- . В результате аварии 33-летний водитель автомобиля «Инфинити» госпитализирован, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Семь пассажиров микроавтобуса нуждаются в амбулаторном лечении.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, врачи скорой помощи и спасатели ЧМС. По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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