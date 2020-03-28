В ярославской «Ауре» для посетителей будут открыты пять магазинов

28 Март 2020 2020-03-28T22:31:49+03:00

До 5 апреля будут работать магазины с товарами первой необходимости. ФОТО: группа ТРЦ Аура | Ярославль ВКонтакте

В кафе и ресторанах ТРЦ можно заказать еду с доставкой на дом

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С 29 марта по 5 апреля в торгово-развлекательном центре «Аура» будут работать только пять магазинов. В каждом из продают товары первой необходимости. Это «Перекресток», «Галамарт», Аптека «Ригла», «Детский мир» и зоомагазин «4 лапы». Все магазины расположены на цокольном этаже.

Все остальные магазины пока не работают. В кафе и ресторанах можно сделать заказ на доставку через курьера.

Напомним, сегодня, по распоряжению губернатора, закрыли все магазины в торговых центрах, кроме отделов с продуктами и товарами первой необходимости. Ограничительные меры ввели, чтобы предотвратить распространение коронавируса в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU