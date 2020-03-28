В Ярославской области иномарка влетела в «Газель»: двое пострадавших
Водитель и пассажир грузовика находятся в больнице
Водитель внедорожника не справился с управлением и вылетел на встречкуФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Сегодня, 28 марта, на трассе М-8 у деревни Ростилово Даниловского района произошло ДТП. Около полудня внедорожник «Ленд Ровер» и грузовая «Газель» столкнулись лоб в лоб. По предварительной информации, 52-летний водитель иномарки, двигаясь из Ярославля в сторону Вологды, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
- В результате ДТП пострадали два человека: 41-летний житель Данилова, который находился за рулем «Газели», и 68-летний пассажир грузовика. Обоих мужчин с травмами доставили в больницу, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU