2020-03-28T22:18:04+03:00
Происшествия

В Ярославской области иномарка влетела в «Газель»: двое пострадавших

Водитель и пассажир грузовика находятся в больнице
Светлана Крутикова
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Водитель внедорожника не справился с управлением и вылетел на встречкуВодитель внедорожника не справился с управлением и вылетел на встречкуФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 28 марта, на трассе М-8 у деревни Ростилово Даниловского района произошло ДТП. Около полудня внедорожник «Ленд Ровер» и грузовая «Газель» столкнулись лоб в лоб. По предварительной информации, 52-летний водитель иномарки, двигаясь из Ярославля в сторону Вологды, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

- В результате ДТП пострадали два человека: 41-летний житель Данилова, который находился за рулем «Газели», и 68-летний пассажир грузовика. Обоих мужчин с травмами доставили в больницу, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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